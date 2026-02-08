Dirigente de transporte de turismo fue asesinado en La Libertad: sicario le disparó cinco veces

Elmer Aguilera, directivo de la empresa de Turismo Chao fue asesinado a balazos la tarde de ayer cuando, junto a otros compañeros, participaba de una manifestación contra la ola de inseguridad ciudadana que azota la región.

El suceso ocurrió en el puente Chao, provincia de Virú, región La Libertad. El dirigente fue atacado por un sicario que le disparó cinco veces. Este es el cuarto socio de esa compañía que lo matan en menos de dos años.

CUATRO MUERTOS

La víctima estaba junto a los choferes de la empresa, protestando por el crimen de un exgerente ocurrido el último miércoles; cuando en ese momento apareció un facineroso que, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa.

Es la cuarta víctima. El 19 de mayo de 2024 mataron al gerente de la empresa, Hermes Zavala, el 15 de marzo de 2025 asesinaron a Eulalio Valverde, socio de la compañía. El 4 de febrero de 2026 aniquilaron a Valerio Ágreda.