Run Run: zorrito andino rescatado ya es padre de tres crías en Cajamarca

El zorro andino Run Run, que habita en la Granja Porcón de Cajamarca desde marzo de 2022, formó una familia junto a su compañera "Huanuqueña", con quien tuvo tres crías hace aproximadamente dos meses.

Durante esta semana, el personal del atractivo turístico logró registrar por primera vez a los cachorros, los cuales se encuentran en buen estado de salud bajo la protección de sus padres, quienes permanecen juntos.

Pedro Chilón Quispe, administrador de Turismo de la granja, explicó a la Agencia Andina que, tras la llegada de Run Run, se le asignó una compañera de su misma especie. "Al principio no se toleraban y solían pelear; sin embargo, con el paso del tiempo fueron relacionándose", detalló.

Ambos ejemplares fueron rescatados

Ambos ejemplares provienen del comercio ilegal de fauna silvestre. Run Run fue rescatado en noviembre de 2021 en el distrito de Comas, Lima, y trasladado a Cajamarca por el Serfor, mientras que "Huanuqueña" tiene un origen similar.

Ambiente adaptado y comportamiento de zorritos

Los zorros habitan en un recinto de 140 metros cuadrados que cuenta con un dormidero y protección solar, ubicado en una zona con un clima similar a su hábitat natural. El nacimiento sorprendió a los cuidadores, quienes observaron a Run Run transportando a una de las crías con la boca. "Para nosotros fue algo novedoso, no habíamos visto eso antes. Es similar a cuando una gata transporta a su cría", relató Chilón, quien señaló que fue necesario reforzar el cerco para evitar que los cachorros salieran.