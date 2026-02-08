Envenenan 30 perros de un albergue de Huancayo: responsables del refugio piden investigar el caso

El conocido albergue “Emilia Rescata” de la ciudad de Huancayo, que acoge a más de 220 perros fue blanco de un atentado con veneno, que dejó 30 canes muertos. Este incidente se registró la tarde del último jueves.

“Es un envenenamiento masivo. Es una maldad, le han dado veneno para ratas a mis perritos, necesito apoyo. Son unos cobardes, envenenaron mi refugio”, señaló Emilia Carhuamaca, fundadora del albergue.

DONACIONES

Los colaboradores del refugio, ubicado en Saños – El Tambo, se mostraron consternados por lo sucedido, piden a las autoridades investigar el caso y sancionar a los responsables. No se explican las causas de este atentado.

Dijeron también que el albergue para perros se mantiene con la venta de algunos artículos para mascotas, pasteles, etc., pero sobre todo gracias a las donaciones de personas e instituciones defensoras de los animales.