Piura: ordenan detención preliminar contra policía que habría pedido coima a un estudiante

Un juez de Piura dictó detención preliminar contra el policía Jhony C., suboficial de segunda, investigado por el presunto delito de concusión en agravio de un universitario.

La autoridad también ordenó el allanamiento de las viviendas de los otros policías implicados en el caso: el alférez Carlos L., el suboficial de tercera Harold T. y el ciudadano Abish V.

TRANSFERENCIA BANCARIA

Según la investigación, un estudiante fue intervenido por los agentes del orden mencionados, quienes le habrían solicitado dinero a cambio de no conducirlo a la comisaría.

La entrega del dinero, que ascendió a S/107, se habría realizado mediante una transferencia bancaria, a través de un aplicativo móvil, a una cuenta vinculada a Abish V.