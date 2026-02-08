Cajamarca: exalcalde fue sentenciado a 12 años de prisión por adjudicación ilegal de obras

Carlos Martínez, exalcalde del municipio provincial de San Ignacio, en la región Cajamarca, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de colusión agravada. La misma pena recibieron los exfuncionarios Euler Jave y Wilfredo Romero.
Según se conoció, entre setiembre y diciembre de 2012, los exfuncionarios se coludieron con Hans Díaz para la elaboración del expediente técnico del proyecto de agua y alcantarillado para el caserío de Peringos, distrito de San Ignacio.
Esta concertación ilícita generó un perjuicio económico de S/39 000 y S/27 750 en agravio del municipio.
SERVICIOS COMUNITARIOS
Asimismo, se coludieron con Lía Aguinaga, la gerente de una empresa especializada en procesos de contratación pública, vinculada a la obra de agua potable y saneamiento del mismo caserío, ocasionando un perjuicio adicional de S/27 750.
Por estos hechos, Hans Díaz y Lía Aguinaga fueron condenados a seis años de prisión, pena que fue convertida en 260 jornadas de servicios comunitarios. También deberán pagar una reparación civil de S/29 000 y S/37 750, respectivamente.