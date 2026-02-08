Nacionales

Cajamarca: exalcalde fue sentenciado a 12 años de prisión por adjudicación ilegal de obras

Exburgomaestre del municipio provincial de San Ignacio fue condenado por el delito de colusión agravada. La misma pena recibieron los exfuncionarios ediles Euler Jave y Wilfredo Romero.

Carlos Martínez, exalcalde del municipio provincial de San Ignacio, en la región Cajamarca, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de colusión agravada. La misma pena recibieron los exfuncionarios Euler Jave y Wilfredo Romero.

Según se conoció, entre setiembre y diciembre de 2012, los exfuncionarios se coludieron con Hans Díaz para la elaboración del expediente técnico del proyecto de agua y alcantarillado para el caserío de Peringos, distrito de San Ignacio.

Esta concertación ilícita generó un perjuicio económico de S/39 000 y S/27 750 en agravio del municipio.

SERVICIOS COMUNITARIOS

Asimismo, se coludieron con Lía Aguinaga, la gerente de una empresa especializada en procesos de contratación pública, vinculada a la obra de agua potable y saneamiento del mismo caserío, ocasionando un perjuicio adicional de S/27 750.

Por estos hechos, Hans Díaz y Lía Aguinaga fueron condenados a seis años de prisión, pena que fue convertida en 260 jornadas de servicios comunitarios. También deberán pagar una reparación civil de S/29 000 y S/37 750, respectivamente.


