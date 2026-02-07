Migraciones refuerza controles de seguridad en Puno: más de 50 extranjeros fueron intervenidos

La Superintendencia Nacional de Migraciones ejecutó varios operativos en la región Puno, buscando fortalecer la seguridad fronteriza. La primera intervención se realizó esta madrugada en la vía Puno-Desaguadero.

Los agentes migratorios realizaron la revisión de documentos de identidad y antecedentes de 55 viajeros provenientes de diversos países, entre ellos Bolivia, China, Nueva Zelanda, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

La intervención permitió identificar a 10 bolivianos que ingresaron de manera irregular al país. Fueron expulsados inmediatamente mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE).

VIRGEN DE LA CANDELARIA

El operativo de control migratorio coincidió con la realización de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026, una celebración que atrae todos los años a un considerable número de turistas internacionales a la región.

Las autoridades intensificaron la vigilancia para prevenir delitos relacionados con el tráfico ilícito de personas y garantizar tanto la seguridad de los asistentes a la festividad como el cumplimiento de las normas migratorias.