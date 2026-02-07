Más de 3 millones de personas están expuestas a riesgo "muy alto" por lluvias, advierte el Cenepred

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que más de tres millones de personas están expuestas a un riesgo "muy alto" por movimientos en masa e inundaciones durante el periodo de lluvias de febrero a abril de 2026.

De acuerdo con su último estudio, se han identificado 30,602 centros poblados con probabilidad de riesgo muy alto a nivel nacional. El escenario de riesgo por movimientos en masa (deslizamientos, huaicos) estima que 1 millón 673,594 personas, más de 791 mil viviendas, 1,785 establecimientos de salud y 16,768 locales educativos podrían verse afectados.

Los departamentos con mayor población en riesgo muy alto son Áncash (233,656 personas), Huánuco (195,426), Arequipa (154,963), Huancavelica (148,615) y Amazonas (146,774), según el informe del Cenepred.

Riesgo por inundaciones en norte y centro

En paralelo, el escenario de riesgo por inundaciones para el mismo periodo identifica 3,298 centros poblados en riesgo muy alto, que podrían afectar a 1 millón 399,797 personas, 460,091 viviendas y 946 establecimientos de salud. Los departamentos con mayor población expuesta a inundaciones son Piura (368,199 personas), Ica (330,835), Áncash (184,062), Loreto (116,028) y San Martín (93,683).

Llamado a autoridades y población

Los estudios del Cenepred constituyen una herramienta fundamental para que autoridades regionales y locales prioricen intervenciones y adopten acciones de gestión del riesgo. El organismo exhorta a la población a informarse y participar en la adopción de medidas de reducción del riesgo de desastres, en coordinación con las autoridades competentes, para proteger la integridad y los medios de vida de las comunidades afectables.