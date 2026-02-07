Tumbes soportó más de siete horas de lluvias: aniegos dificultan el tránsito vehicular y peatonal

Las principales calles y zonas de la ciudad de Tumbes están inundadas luego de registrarse más de siete horas continuas de lluvias. Los aniegos dificultan el tránsito vehicular y peatonal en distintos puntos. Varias viviendas y negocios resultaron inundados.

El sistema de evacuación de aguas pluviales no logró drenar el volumen acumulado. La lluvia registrada alcanzó los 35 litros por metro cuadrado. Sin embargo, en Puerto Pizarro se reportaron precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado, es el sector más afectado.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Meteorología e hidrología–Senamhi, emitió una alerta amarilla para el río Tumbes, cuyo caudal podría aumentar hasta 620 metros cúbicos por segundo, cuando su promedio habitual es de 150 y 200 metros cúbicos por segundo.

DESBORDE DE RÍO

Este nivel sería el más alto registrado en la presente temporada, lo que llamó la atención inmediata de las autoridades y personas que viven cerca del río, pues podría desbordarse en cualquier momento provocando la pérdida de vidas y daños materiales de consideración.

Las autoridades continúan evaluando acciones de emergencia ante cualquier contingencia que pudiera presentarse, pues se mantiene la persistencia de las lluvias, que, según el pronóstico, las próximas horas serán de mayor intensidad en toda la región, informa Canal N.