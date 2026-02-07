Marina de Guerra alerta sobre oleaje anómalo en costa norte y centro hasta el 10 de febrero

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú alertó este sábado sobre la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad en la costa norte y centro del país, fenómeno que se mantendría hasta el 10 de febrero.

El comandante Marco Bartens, capitán de fragata, informó que el Aviso Especial N.º 03-26 fue emitido tras detectar un incremento progresivo del oleaje en diversas zonas, proveniente del norte, lo cual es habitual durante el verano.

El comandante explicó que en esta época es común que el anticiclón del Pacífico Sur se debilite y se desplace, mientras que el del Pacífico Norte se aproxime al litoral peruano, generando bajas presiones, vientos intensos y "trenes de ola". Adicionalmente, advirtió que la actual fase de luna llena podría intensificar el impacto. "Puede ser sorpresivo, con olas de mayor tamaño, que puede afectar a los bañistas", señaló Bartens.

Evaluación permanente y posibles restricciones

Las capitanías de puerto evaluarán permanentemente las condiciones marítimas para determinar posibles restricciones a las actividades portuarias y náuticas, con el fin de garantizar la seguridad de las embarcaciones y maniobras en los terminales marítimos, así como prevenir incidentes en el litoral afectado.

Pronóstico por zonas del litoral

Según el detalle proporcionado por la DHN, en el litoral norte (de Tumbes a Salaverry) el oleaje incrementó a moderado la noche del viernes y disminuirá a ligero en la tarde del domingo 8. En el litoral centro (al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona), el aumento a condiciones moderadas se registró desde la tarde del sábado 7, con una disminución progresiva durante el domingo 8. El litoral sur (de San Juan de Marcona a Tacna) mantendrá condiciones normales.