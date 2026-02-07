Sujeto fue asesinado a puñaladas en Puno: autoridades sospechan de su joven pareja

Un crimen se registró en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en la región Puno. Un minero, de 23 años, fue hallado sin vida la tarde de ayer en la habitación que alquilada.

Fue identificado como Brian H. T., en el cuarto también estaba una joven quien dijo ser su pareja. El fallecido tenía profundos cortes en el cuerpo. Vecinos revelaron que los convivientes pelaban continuamente por celos.

CONTRADICCIONES

Inicialmente la mujer, de 19 años, dijo que su novio se habría suicidado, pero al ser interrogada entró en serias contradicciones, por ello, las autoridades ordenaron su detención mientras se realizan las investigaciones.

En el interior de la habitación la policía encontró manchas de sangre en la cama, el piso y en la ropa de la novia, que había botado en el tacho de la basura, además hallaron el cuchillo que habría sido utilizado en el crimen.