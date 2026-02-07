Papa León XIV: Lambayeque lanza campaña e impulsa plan integral ante su posible visita este año

El Gobierno Regional de Lambayeque ejecuta un plan de inversión de aproximadamente 150 millones de soles para preparar la ciudad de Chiclayo ante la posible visita del papa León XIV en los últimos meses del año.

La estrategia, presentada por el gobernador Jorge Pérez Flores, combina obras de infraestructura con una campaña de promoción turística, aprovechando el vínculo histórico de la ciudad con el Pontífice, quien ejerció allí como obispo.

¿Qué obras se realizarán?

Entre las intervenciones clave se encuentra la ampliación de la capilla Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, con una inversión que supera los S/4 millones, para aumentar su capacidad a más de cinco mil personas.

Paralelamente, se realizan trabajos de mantenimiento en la catedral de Chiclayo y se planea la creación de un "Paseo Papal". Además, se coordina con la Municipalidad Provincial de Chiclayo la mejora de 60 calles del centro histórico como parte del acondicionamiento urbano.

Vinculación con eventos religiosos

La posible agenda papal en la región se conectaría con eventos de relevancia eclesial. Chiclayo ha sido designada sede de la 34.ª Jornada Mundial de los Enfermos para febrero de 2026, un evento asignado por el Vaticano.

Asimismo, la eventual visita podría coincidir con la clausura del Jubileo Toribiano en diciembre, que conmemora los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, figura de especial devoción para el papa León XIV.