Nuevo ataque con explosivo contra una vivienda en Trujillo: atentado dejó dos personas heridas

Según primeras informaciones, delincuentes atacaron anoche con explosivo una casa ubicada en la cuadra 5 de la calle Coronel Gómez, en la urbanización El Molino, ciudad de Trujillo, región La Libertad.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que el ataque se registró alrededor de las 9:30 p. m., dejó viviendas afectadas de distintas consideración y dos personas lesionadas.

FACILITAR DILIGENCIAS

Inmediatamente llegaron al lugar policías, personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y serenos de la Municipalidad de Trujillo, quienes acordonaron la zona para facilitar las diligencias.

Los vecinos preocupados por lo ocurrido pidieron mayor presencia policial para evitar nuevas situaciones de riesgo, señalaron que es la primera vez que registrada un atentado con explosivos en la zona.