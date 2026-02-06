Choque de volquete y camión deja dos muertos en Chiclayo: víctimas no han podido ser identificadas

Un violento accidente de tránsito se registró la tarde de ayer en la carretera Panamericana Norte, a la altura de Pampas de Reque, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque.

El siniestro dejó como saldo dos fallecidos. Según se conoció, se trataría de los conductores de los vehículos involucrados en el trágico accidente, un volquete y un camión.

COLISIÓN POR ALCANCE

Sin embargo, testigos revelaron que las víctimas serían el chofer y el copiloto de una de las unidades de carga. Hasta el momento los fallecidos no han podido ser identificados.

Los vehículos circulaban de sur a norte cuando se produjo el suceso. Las autoridades informaron que el accidente se trató de una colisión por alcance, informa RPP.