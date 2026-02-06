Fallo judicial desata polémica en Arequipa: Dictan comparecencia a falso taxista acusado de violación

En Arequipa, un juez dispuso la comparecencia restringida y la inmediata libertad de Alex T. (37), falso taxista acusado de violar sexualmente de una joven en Cerro Colorado, un delito por el que ya ha sido investigado en varias oportunidades.

La decisión, emitida la tarde de ayer, 5 de febrero, ordena que el investigado siga el proceso en libertad bajo reglas de conducta. La medida se habría dictado porque el indagado tiene arraigos; no obstante, la Fiscalía apelará la resolución.

El caso se remonta al 31 de enero de este año, una joven de 20 años denunció que abordó un taxi cerca del Real Plaza con destino a su casa; sin embargo, el chofer se desvió de la ruta hasta llegar a un lugar desconocido donde cometió el delito.

ANTECEDENTES

Inmediatamente la agraviada fue a la comisaría donde puso la denuncia y proporcionó la placa del vehículo usado por Alex T. C. Tras ello, la Policía pudo ubicar y capturar al taxista. No es la primera denuncia por este delito contra este sujeto.

Solo entre el 2015 y 2017, el sujeto fue denunciado hasta en cinco oportunidades por tocamientos indebidos, tentativa de violación y robo contra menores, por lo que el fallo desató la polémica en la región debido a los antecedentes del hombre.