Apurímac: Pol Deportes ya tiene estatua en la plaza de Huampica

Pol Deportes, joven narrador deportivo que se hizo viral tras narrar fútbol desde un cerro, fue homenajeado en su tierra natal Huampica, distrito de Andarapa (Apurímac), con un monumento en su honor.

El homenaje se realizó el jueves 29 de enero en la plaza principal, donde vecinos y autoridades inauguraron la estatua dedicada a Cliver Huamán, nombre real del popular narrador, quien se volvió conocido en todo el país tras su emotiva narración de la final de la Copa Libertadores 2025.

Desde aquel momento, su vida cambió notablemente: recibió invitaciones, viajó y conoció a figuras del fútbol internacional, incluso Lionel Messi firmó su camiseta en la previa del partido Alianza Lima vs Inter Miami, un hecho que reforzó su popularidad.

ORGULLO DE SU MADRE

Las imágenes del monumento se difundieron rápidamente en redes sociales y uno de los momentos más emotivos fue cuando la madre de Pol Deportes visitó la escultura y se tomó una fotografía junto a ella, generando reacciones de orgullo y emoción entre los usuarios.