Minedu ofrecerá asistencia a regiones para aprovechar fondo de S/19 200 millones en obras por impuestos

El Ministerio de Educación (Minedu) implementará este año una estrategia de asistencia técnica y articulación con Gobiernos regionales, municipalidades y el sector privado con el fin de orientar de manera eficiente los recursos disponibles para acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura educativa en distintas zonas del país.

El Minedu identificó 10 regiones que concentran un tope de hasta S/19 200 millones para el financiamiento de proyectos mediante el mecanismo de obras por impuestos (OxI). En estos territorios, la inversión estimada para atender los locales educativos más prioritarios asciende a aproximadamente S/557 millones, lo que representa una oportunidad concreta para canalizar los recursos existentes hacia obras educativas de alto impacto social.

Las regiones con mayor capacidad para dinamizar estas inversiones son Piura, Cusco, Junín, Loreto, Cajamarca, Áncash, Puno, La Libertad, San Martín y Arequipa, donde el Minedu, a través de la Dirección General de Infraestructura Educativa, brindará acompañamiento especializado, orientación técnica y soporte para la adecuada priorización, formulación y viabilidad de los proyectos a través del mecanismo OxI.

Al respecto, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que con esta estrategia, el Minedu reafirma su rol como ente rector y articulador técnico del sistema educativo, al promover alianzas que permitan optimizar el uso de los recursos disponibles, cerrar brechas históricas de infraestructura y garantizar que más niños y adolescentes accedan a ambientes educativos seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje, en el marco del Pacto Social por la Educación.

Actualmente, el sector cuenta con una cartera de 34 proyectos priorizados, con una inversión referencial superior a S/1500 millones, que permitirá fortalecer las condiciones de aprendizaje de más de 109 000 estudiantes en las regiones Áncash, Piura, Apurímac, Huánuco, Moquegua, Ica, Lima, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Tacna.

De este portafolio, 15 proyectos ya han sido ejecutados mediante OxI, con una inversión de S/710.8 millones, que benefició directamente a 59 075 estudiantes de Piura, Áncash, Lima, Ica, Moquegua y Tacna, lo que evidencia la efectividad del trabajo articulado entre el sector público y privado para acelerar la mejora de la infraestructura educativa.

Asimismo, se cuenta con una nueva cartera de 14 proyectos en proceso de priorización, con una inversión estimada de S/293.2 millones, que beneficiará a más de 32 000 estudiantes en las regiones de Huánuco, Pasco, Lima, Ayacucho, Apurímac y Puno. Estos proyectos comprenden instituciones de Educación Básica Regular, un Centro de Educación Básica Especial y un Colegio de Alto Rendimiento.