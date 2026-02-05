OSINERGMIN anuncia reducción en tarifas eléctricas: recibos de luz bajarían desde febrero

Miles de usuarios en el Perú comenzarían a notar una disminución en sus recibos de luz tras el anuncio del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), que informó sobre la reducción de tarifas eléctricas desde febrero. La medida alcanzaría a viviendas, comercios e industrias conectadas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), con el objetivo de reflejar cambios en los costos del servicio eléctrico y aliviar el gasto mensual de los consumidores.

¿Quiénes serán los beneficiados?

Según detalló la entidad reguladora, la reducción se aplicaría de manera automática, sin necesidad de que los usuarios realicen trámites adicionales. El nuevo valor se vería reflejado directamente en los próximos recibos de electricidad, como parte de los ajustes periódicos que se realizan en el sector energético para adecuar las tarifas a los precios reales del mercado.

OSINERGMIN explicó que la variación responde principalmente a modificaciones en los costos de generación eléctrica, influenciadas por el tipo de cambio y la actualización de cargos adicionales contemplados en la facturación. Estas revisiones forman parte de los procedimientos regulares establecidos en la normativa vigente para garantizar transparencia y equilibrio en el sistema tarifario.

¿Cuánto bajarían las tarifas eléctricas en Perú?

De acuerdo con la información difundida por el organismo supervisor, los hogares podrían experimentar una reducción promedio de hasta 2,96% en el precio del servicio de luz. En el caso de los usuarios comerciales e industriales, la disminución alcanzaría alrededor del 3,68%, lo que representaría un alivio económico para diversos sectores productivos.

La medida beneficiaría a todos los usuarios conectados al SEIN, sin distinción de región o tipo de conexión dentro del sistema. Con este ajuste, el regulador busca mantener el equilibrio entre la sostenibilidad del servicio eléctrico y la protección del bolsillo de los peruanos, quienes comenzarían a percibir el impacto de la reducción en sus facturas desde el inicio de febrero.