Cajamarca: refuerzan articulación interinstitucional para garantizar el desarrollo hídrico y agrícola

Comprometidos con garantizar el desarrollo hídrico y agrícola a favor de la agricultura familiar, el equipo técnico del MIDAGRI se reunió con técnicos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y de la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC). Estas actividades fueron lideradas por el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Orlando Chirinos.

“La articulación con los actores de este proyecto (Chonta) es importante y la iniciativa privada, nos permite como Gobierno hacer el seguimiento de esta obra, que registra avances relevantes en su etapa de reformulación técnica, consolidándose como una de las iniciativas estratégicas más importantes para el desarrollo hídrico y agrícola de la región Cajamarca. Chonta tiene como objetivo general mejorar el acceso al servicio de agua para riego en los caseríos de Bellavista Alta, El Triunfo, Bellavista Baja, Ventanillas de Combayo, Santa Rosa de Yerba Buena, Laurel del Valle, Porvenir Combayo, y Apalin de la provincia de Cajamarca”, explicó Chirinos Trujillo.

La presa Chonta (paquete Cardos, Chonta, Chinecas margen derecha CCCM) será una infraestructura de tipo CCR (Concreto Compacto con Rodillo), con una altura de 87 metros, un volumen total de 44.80 hm³, una longitud de coronación de 253.95 metros y un ancho de 7.50 metros, diseñada para garantizar la seguridad hídrica y la sostenibilidad productiva de la zona.

La iniciativa del Gobierno en la cartera de Desarrollo Agrario y Riego, la ejecutará el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y que beneficiará a más de 322 mil habitantes, asegurando el riego de 5,200 hectáreas agrícolas, con un costo estimado de S/ 1,603 por familia y S/ 91,301 por hectárea.

En ese sentido, se promueve el desarrollo de los cultivos agrícolas y contribuyendo a la mejora del abastecimiento de agua potable en la región Cajamarca, con un uso poblacional de 16.53 hectómetros cúbicos por año, fortaleciendo la seguridad hídrica y el bienestar de los pobladores.

El MIDAGRI busca asegurar el desarrollo de perfiles, expedientes, y hasta la óptima ejecución de las obras para el mejoramiento de miles hectáreas y ampliación de la frontera agrícola.

Cabe señalar que el 21 de agosto de 2024 se suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MEF, MIDAGRI, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Asociación Los Andes de Cajamarca, estableciendo el marco de coordinación para la ejecución del proyecto.

En febrero de 2025, se firmó el contrato con el consorcio AFRY–HC&A para la reformulación del expediente técnico.

Luego en septiembre de 2025, la Autoridad Nacional del Agua otorgó la Reserva Hídrica del proyecto mediante Resolución Jefatural N.° 0187-2025-ANA.