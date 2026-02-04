Posible Fenómeno El Niño Costero desde marzo: Indeci se prepara ante alerta del ENFEN

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé que este evento climático se presentará en el Perú a partir de marzo, aunque con una magnitud débil.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé que este evento climático se presentará en el Perú a partir de marzo, aunque con una magnitud débil, informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo Sánchez.

El funcionario señaló que el pronóstico apunta a la presencia de un “Niño” débil que podría extenderse hasta octubre. Explicó que el fenómeno se caracteriza por el incremento de la temperatura del mar, principalmente en la zona central de la costa peruana, con irradiación hacia el norte y, en menor medida, hacia el sur.

PRINCIPALES EFECTOS

En ese contexto, indicó que los principales efectos, reflejados en el aumento de precipitaciones, se sentirán sobre todo en el litoral comprendido entre Tumbes e Ica. De acuerdo con los informes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las lluvias se presentarán entre febrero y abril, con mayor intensidad durante marzo y abril. Posteriormente, se prevé que continúen hasta octubre, aunque de forma esporádica y aislada, principalmente en la costa norte.

Arroyo precisó además que, desde esta semana, las precipitaciones más intensas se registrarán en la zona sur andina, afectando a las regiones de Ayacucho, Apurímac y Arequipa. Asimismo, advirtió que las lluvias persistentes en la Amazonía desde diciembre han provocado que los ríos Huallaga, Marañón y Ucayali alcancen el denominado “umbral rojo”, encontrándose en niveles máximos y generando desbordes e impactos en diversas localidades.

El titular del Indeci señaló que, ante esta situación, pobladores que viven cerca de los cauces optan por desplazarse hacia zonas más seguras cuando se intensifican las lluvias. Añadió que también existen áreas afectadas como pantanos, donde no se registra presencia humana.