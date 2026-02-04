¡Cuidado! Cinco hábitos en la cocina que podrían elevar el riesgo de cáncer

El doctor Luis Álvarez Rodríguez, del INEN, afirmó que llevar una vida saludable con buena alimentación y actividad física ayuda a reducir el riesgo de cáncer.

Mantener un estilo de vida saludable, que incluya una alimentación balanceada y actividad física regular, puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer, señaló el doctor Luis Álvarez Rodríguez, director ejecutivo del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer, el especialista advirtió sobre algunas prácticas cotidianas que podrían representar riesgos para la salud. Entre ellas, mencionó el calentamiento de alimentos en recipientes de plástico dentro del microondas, ya que las altas temperaturas pueden provocar la liberación de toxinas que se impregnan en la comida. En ese sentido, recomendó utilizar envases de vidrio aptos para altas temperaturas.

Asimismo, indicó que el consumo de carnes rojas muy cocidas o expuestas directamente al fuego puede generar compuestos químicos como aminas heterocíclicas y nitrosaminas, asociados al incremento del riesgo de algunos tipos de cáncer, especialmente el de colon. Precisó que el principal problema radica en la forma de preparación y no necesariamente en el consumo moderado de estos alimentos.

El especialista también alertó sobre el uso repetido de aceite para frituras, ya que esta práctica favorece la liberación de sustancias que incrementan el riesgo de cáncer. Por ello, recomendó no reutilizar el aceite y desecharlo cuando presente cambios de color u olor.

ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS

Respecto a los alimentos ultraprocesados, recordó que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) los ha clasificado como carcinógenos tipo 1 debido a la presencia de compuestos químicos asociados al cáncer de colon. En este contexto, sugirió moderar su ingesta y evitar el consumo frecuente de productos como jamón, salchichas y chorizos.

Sobre el colorante rojo FD&C n.º 3 (eritrosina), señaló que, si bien no se ha demostrado una relación directa con el cáncer en humanos, sí existen evidencias en estudios con animales. Ante ello, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dispuso su eliminación en productos de consumo humano, mientras que el Ministerio de Salud recomendó evitar su ingesta.

Finalmente, el doctor Álvarez Rodríguez destacó la importancia de incluir frutas y verduras en la dieta diaria, así como realizar actividad física de manera constante, prácticas que contribuyen a disminuir el riesgo de diversas enfermedades, incluido el cáncer. También recomendó reducir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, señalando que no es aconsejable su ingesta diaria.