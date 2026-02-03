Tragedia en Pasco: cuatro fallecidos deja choque entre bus interprovincial y auto

Entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del auto, identificado como Michael Salazar T. (22), así como dos menores de edad.

Un choque casi frontal entre un bus interprovincial de la empresa Turismo Tacna y un automóvil particular dejó cuatro personas fallecidas en el kilómetro 42.5 de la carretera Canta–Huayllay, vía que conecta las provincias de Canta (Lima Provincias) y Huayllay (Pasco).

El accidente se registró alrededor de las 8:00 a. m. en el sector comprendido entre el cruce Yantac y la Laguna 7 Colores. De acuerdo con el reporte preliminar, tras el impacto el vehículo menor, un Hyundai de placa CJY-255, salió de la vía y cayó a una cuneta, quedando con las llantas hacia arriba. Los ocupantes del automóvil fallecieron en el lugar.

Entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del auto, identificado como Michael Salazar T. (22), así como dos menores de edad. La identidad de una cuarta persona aún no ha sido confirmada.

En el ómnibus se reportaron pasajeros heridos, quienes fueron trasladados por los equipos de emergencia al Hospital de Canta para recibir atención médica. Betuel Egoavil, responsable de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Marcapomacocha, informó que el personal municipal fue el primero en llegar a la zona para brindar apoyo.

REALIZAN PERICIAS

Efectivos de la Comisaría de Morococha asumieron las diligencias de ley y realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente. En tanto, el Ministerio Público viene efectuando los procedimientos para el traslado de los cuerpos a la morgue.