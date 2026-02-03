Terrapuerto Trujillo incorpora categoría especial en el Concurso Nacional de Marinera 2026

Según informó la organización, esta categoría busca destacar valores como el esfuerzo, la superación y el amor por la marinera, ampliando los espacios de participación dentro del certamen.

Terrapuerto Trujillo anunció la incorporación de una nueva categoría para la edición 2026 del Concurso Nacional de Marinera. Se trata de la categoría especial denominada “Pasos que Inspiran”, orientada a promover la participación de parejas con una misma condición especial, con el objetivo de fomentar la inclusión y visibilizar el talento dentro de esta danza tradicional.

Según informó la organización, esta categoría busca destacar valores como el esfuerzo, la superación y el amor por la marinera, ampliando los espacios de participación dentro del certamen.

TERCERA EDICIÓN

El Concurso Nacional de Marinera de Terrapuerto Trujillo llegará a su tercera edición en 2026. En su primera edición, realizada en 2024, participaron 90 parejas distribuidas en cuatro categorías. Para 2025, el evento amplió su alcance a seis categorías y registró la participación de 120 parejas, consolidando su crecimiento y convocatoria a nivel nacional.

De acuerdo con los organizadores, el certamen tiene como finalidad contribuir a la preservación de la marinera como patrimonio cultural, así como impulsar el desarrollo del turismo en la región La Libertad.

La edición 2026 contará con la participación de parejas provenientes de diversas regiones del país. Asimismo, se informó que las inscripciones serán gratuitas y que el ingreso al evento estará abierto al público en general. El concurso se realizará en las instalaciones de Terrapuerto Trujillo.