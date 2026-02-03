Midagri inicia proyectos de siembra y cosecha de agua en cuatro regiones para fortalecer la agricultura familiar

Mediante el Fondo Sierra Azul, se inició proyectos de siembra y cosecha de agua para fortalecer la agricultura familiar en zonas altoandinas de Amazonas, Ayacucho, Cusco y Lima.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul (UEFSA), inició un conjunto de proyectos de siembra y cosecha de agua orientados a impulsar la agricultura familiar en zonas altoandinas de las regiones Amazonas, Ayacucho, Cusco y Lima.

Las intervenciones, programadas para el primer semestre de 2026, contemplan la construcción de 18 diques para qochas, además de 59 kilómetros de zanjas de infiltración, 238 hectáreas de forestación, 61 hectáreas de revegetación de praderas, 28 reservorios de cosecha de agua y seis hectáreas de recuperación de bofedales.

MÁS DETALLES

De acuerdo con el MIDAGRI, estas obras permitirán una recarga hídrica estimada de 313,331 metros cúbicos de agua. Asimismo, se proyecta beneficiar directamente a 397 familias rurales y generar 40,473 jornales temporales, contribuyendo a la dinamización de las economías locales.

Por regiones, en Amazonas se ejecutarán acciones en la provincia de Bongará, distritos de Florida y Yambrasbamba, que incluyen 15 hectáreas de forestación y la construcción de nueve reservorios, con una inversión superior a S/ 3.38 millones. Estas intervenciones beneficiarán a 47 familias y generarán 7,393 jornales, con una recarga hídrica estimada de 11,048 metros cúbicos.

En Ayacucho, en la provincia de Víctor Fajardo y distrito de Huancaraylla, se desarrollarán cuatro diques para qochas, zanjas de infiltración, forestación, revegetación de praderas y seis reservorios de cosecha de agua, con una inversión de S/ 4.09 millones. El proyecto beneficiará a 85 familias y permitirá una recarga hídrica de 111,118 metros cúbicos.

En Cusco, específicamente en la provincia de Espinar y los distritos de Alto Pichigua y Pallpata, se construirán nueve diques para qochas y diez reservorios de cosecha de agua, con una inversión superior a S/ 6.9 millones. Se estima que estas obras beneficiarán a 159 familias, generarán 15,163 jornales temporales y alcanzarán una recarga hídrica de 113,166 metros cúbicos.

Mientras tanto, en Lima, en la provincia de Huarochirí y distrito de San Pedro de Casta, se destinarán más de S/ 4.09 millones para beneficiar a 106 familias, generar 8,961 jornales y lograr una recarga hídrica de 77,999 metros cúbicos.

Según informó el sector, estas acciones forman parte de la estrategia nacional orientada a fortalecer la seguridad hídrica, mejorar la productividad agraria y promover la gestión sostenible del recurso hídrico en zonas altoandinas vulnerables a la variabilidad climática.