Midagri impulsa comercialización de 950 toneladas de palta hass de Lambayeque hacia la agroindustria

De esta mamera, se busca que más productores de la agricultura familiar valoricen su producción mediante negociación directa.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que, a través de Agromercado, se concretó la comercialización de 950 toneladas de palta hass de la Cooperativa Agraria Agrofrutos Orgánico de Lambayeque hacia la industria de congelado, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la agricultura familiar mediante la negociación directa con empresas del sector.

Según la entidad, esta operación permitió valorizar fruta de calibres menores —entre 80 y 100 gramos— o con ligeras imperfecciones estéticas, que no suele destinarse al mercado fresco, pero que mantiene estándares de calidad requeridos por la agroindustria. La venta alcanzó un valor de S/ 2 365 470.

El MIDAGRI señaló que este tipo de articulación busca consolidar un modelo más eficiente y sostenible, en el que los productores organizados acceden a mercados formales y las empresas aseguran un abastecimiento estable. La cooperativa cuenta con una oferta potencial de hasta 3 000 toneladas anuales de palta y también gestiona otras cadenas productivas como mango y maracuyá.

Agrofrutos Orgánico es beneficiaria de un Plan de Articulación Comercial de Agromercado, que incluye acciones para validar procesos de postcosecha, fortalecer la gestión comercial y facilitar el contacto con compradores formales mediante ruedas de negocio. De manera paralela, se impulsa su vinculación con Agroideas para desarrollar un plan orientado a la construcción de una planta de empaque, con el objetivo de incrementar su capacidad operativa y el valor agregado de su producción.

CIFRAS

En el ámbito internacional, el MIDAGRI indicó que en 2025 las exportaciones peruanas de palta congelada alcanzaron los USD 196,4 millones, lo que representó un crecimiento de 73 % respecto al año anterior, con aproximadamente 71 mil toneladas despachadas. Este producto llegó a 59 mercados, entre ellos Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Japón, Alemania, Polonia, España y Chile. De acuerdo con el ministerio, estas cifras reflejan el dinamismo del sector y la creciente demanda de la palta peruana en la agroindustria global.