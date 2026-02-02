Midagri: Día de la Pachamanca impulsa la biodiversidad y la agricultura familiar

Más de 1,8 millones de familias contribuyen a su cadena productiva en diversas regiones del país y dinamizan el desarrollo rural.

En el marco del Día de la Pachamanca, que se celebra el primer domingo de febrero, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) resaltó la importancia cultural, productiva y nutricional de esta técnica ancestral de cocción andina, considerada una expresión de la identidad cultural del país y un elemento articulador entre la biodiversidad y la agricultura familiar.

La Pachamanca, también conocida como “olla de tierra”, es una práctica tradicional que emplea piedras precalentadas enterradas en el suelo para la cocción de alimentos. Su origen se remonta a entre 7 mil y 8 mil años antes de Cristo y ha sido utilizada por diversas culturas prehispánicas. En la actualidad, se mantiene vigente como una de las técnicas culinarias más antiguas del continente americano, transmitida de generación en generación.

Esta preparación integra una amplia variedad de productos de la agricultura y la ganadería. De forma tradicional, combina carnes como cordero, cerdo, pollo, cuy y, en algunas zonas, camélidos sudamericanos, aderezadas con hierbas aromáticas nativas como chincho, huacatay y muña. Asimismo, incluye tubérculos y productos andinos como papa, camote y oca, además de ajíes, habas, humitas o quesos, según las costumbres de cada región.

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

De acuerdo con el MIDAGRI, la Pachamanca promueve la conservación de la biodiversidad al incentivar el uso de diversos cultivos, hierbas nativas y especies pecuarias propias de los distintos ecosistemas del país, fortaleciendo sistemas productivos diversificados. Desde el punto de vista nutricional, constituye un plato balanceado que aporta proteínas, hierro, carbohidratos complejos y micronutrientes esenciales.

La entidad precisó que más de 1,8 millones de familias participan en su cadena productiva en diversas regiones del país, a través de la producción agrícola y pecuaria local, lo que contribuye al dinamismo económico y al desarrollo rural.

Cabe recordar que la Pachamanca fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación mediante Resolución Directoral Nacional N.° 471/INC-2003. Posteriormente, el Día de la Pachamanca fue instituido oficialmente a través de la Resolución Ministerial N.° 0577-2015-MINAGRI. En ese contexto, el MIDAGRI destacó a la Pachamanca como un símbolo de biodiversidad, nutrición y desarrollo rural en el país.