Oxapampa: policía muere ahogado en la laguna Espejo, en Pozuzo

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) falleció la tarde del domingo 1 de febrero tras ahogarse en la laguna Espejo, ubicada en el sector Trama, distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa. La víctima fue identificada como Yeltsin Sosa Curi, suboficial que prestaba servicios en la Comisaría de Oxapampa.

Luego de reportarse la emergencia, personal del Equipo de Rescate de Pozuzo se trasladó al lugar e inició las labores de búsqueda. Dos rescatistas especializados realizaron inmersiones subacuáticas en la laguna; sin embargo, las operaciones tuvieron que ser suspendidas debido a la escasa visibilidad y a la llegada de la noche.

Las acciones se retomaron el lunes desde tempranas horas, con nuevas inmersiones en la profundidad del espejo de agua. Durante uno de los intentos, los rescatistas lograron ubicar el cuerpo del agente policial, el cual fue posteriormente recuperado y trasladado hasta la orilla.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.