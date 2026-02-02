Redescubren en Perú una especie de lagartija que no se registraba desde 1876

Un equipo internacional de científicos redescubrió en Perú a Anolis laevis, una enigmática especie de lagartija sudamericana que no había sido registrada desde su descripción original en 1876, hace aproximadamente 150 años. El hallazgo fue informado por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador.

CARACTERÍSTICAS

La especie, conocida también como anolis espadachín, presenta características poco comunes. Los machos poseen un pequeño apéndice rostral en el hocico, similar a una diminuta probóscide, un rasgo extremadamente raro dentro del género Anolis. De acuerdo con los investigadores, esta estructura representa un caso notable de evolución convergente, ya que rasgos similares han surgido de forma independiente en especies que no están estrechamente emparentadas.

El estudio también documenta otras particularidades morfológicas, como una cresta dorsal distintiva y diferencias marcadas en la coloración del pliegue gular entre machos y hembras. La investigación fue desarrollada por Fernando Ayala-Varela, Pablo J. Venegas, Luis Alberto García-Ayachi y Steven Poe, con la participación de Inabio, la Universidad Tecnológica de Ecuador (UTE), Fundación Great Leaf, Rainforest Partnership, el Instituto Peruano de Herpetología (IPH) y la University of New Mexico. Los nuevos ejemplares fueron recolectados en bosques montanos del departamento de San Martín, en el noreste del Perú.

Los registros sitúan a la especie entre los 1700 y 1990 metros de altitud, en bosques montanos muy húmedos de la vertiente oriental de los Andes. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan una creciente fragmentación debido a la deforestación y la expansión agrícola. Ante su distribución limitada y la continua pérdida de hábitat, los autores del estudio propusieron que Anolis laevis sea clasificada como “En Peligro”, de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El género Anolis es uno de los más diversos entre los vertebrados, con más de 400 especies descritas y distribuidas en el Neotrópico, desde el sureste de Estados Unidos hasta el norte de Paraguay y el Caribe. No obstante, la sistemática de los anolis sudamericanos aún es incompleta, con varias especies conocidas solo por sus descripciones originales.

Anolis laevis es un ejemplo de esta situación. La especie fue documentada inicialmente en el noreste del Perú a partir de un solo ejemplar y no volvió a registrarse durante más de un siglo. El holotipo presenta rasgos inusuales, como escamas grandes y lisas en la cabeza, extremidades cortas, cola reducida, papada en ambos sexos y un pequeño apéndice rostral.

Esta estructura del hocico solo se observa, y es superada en tamaño, en otras dos especies del género: Anolis phyllorhinus (Brasil) y Anolis proboscis (Ecuador). Aunque estas lagartijas presentan similitudes externas, análisis filogenéticos recientes indican que sus probóscides evolucionaron de manera independiente.