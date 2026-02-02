Enfen señala que el Fenómeno El Niño se presentaría como un "evento débil" desde marzo

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) remarcó que se mantiene el estado de vigilancia, ante el posible desarrollo de un evento de El Niño Costero a partir de marzo.

Según el ingeniero Luis Vásquez, vocero del Enfen, diversos indicadores oceanográficos y climáticos apuntan a un calentamiento progresivo del mar peruano que se extendería probablemente hasta octubre de este año. "Si se cumple ese escenario, ya estaríamos ante un evento El Niño", precisó en diálogo con la Agencia Andina.

El análisis actual del Enfen indica que el evento tendría mayor probabilidad de ser un Niño débil, aunque no se descarta que pueda escalar a un nivel mayor. Los modelos de simulación climática basados en la temperatura superficial del mar muestran que el calentamiento será sostenido y superaría los umbrales técnicos entre fines de marzo y abril. Entre los factores que contribuirían a este escenario figuran la llegada de al menos dos Ondas Kelvin cálidas previstas para marzo y abril desde el Pacífico central.

Lluvias en el norte y efectos en la pesca

El principal efecto de este calentamiento sería un ligero incremento de las lluvias en la costa norte, especialmente en Tumbes y Piura, durante marzo y abril. "El pronóstico actual es que las precipitaciones estén de normales a ligeramente superiores. No se habla de lluvias extremas, pero sí de mayor humedad", explicó el vocero. Respecto a la pesca, en un escenario débil el impacto sobre especies como la anchoveta sería limitado, pero si el calentamiento se intensifica, esta podría desplazarse hacia aguas más profundas o al sur, mientras que especies de aguas cálidas como el jurel o el bonito podrían volverse más abundantes.

Monitoreo constante y anticipación

El ingeniero Vásquez aclaró que el calentamiento esperado no será brusco, sino paulatino, y que actualmente el litoral se mantiene en condición neutra. Reiteró que el Enfen continuará con el seguimiento constante de las variables oceánicas y atmosféricas para actualizar los pronósticos. "El mensaje es estar atentos y preparados. La vigilancia no significa alarma, sino anticipación", concluyó el especialista.