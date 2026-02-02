Indeci alerta por posible desborde de ríos Pisco y Cañete tras alcanzar umbral rojo

Las lluvias registradas durante el último fin de semana han generado un aumento significativo del caudal de diversos ríos en el país, lo que llevó a las autoridades a emitir alertas preventivas ante el riesgo de desbordes e inundaciones en varias regiones del Perú.

Ríos Pisco y Cañete en niveles críticos

Durante la madrugada de este lunes 2 de febrero, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que los ríos Pisco y Cañete registraron niveles elevados tras las intensas precipitaciones. Según el reporte oficial difundido por Agencia Andina, el río Pisco alcanzó a las 4:00 a.m. un caudal de 272,3 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica Letrayoc, superando el umbral rojo. Horas antes, el mismo afluente llegó a 335,38 metros cúbicos por segundo.

Las localidades de Quinga, La Quinga Chica, Chunchanga, La Llama, Huaya Chica, Parihuana Alto, Parihuana Bajo, Chanchamayo, Casa Blanca y Letrayoc figuran entre las zonas que podrían verse afectadas ante un eventual desborde. En tanto, el río Cañete, en la región Lima, registró 180,33 metros cúbicos por segundo en la estación Socsi, ubicándose en el umbral naranja, con posible impacto en los centros poblados de Socsi, Pinta, El Monte y Santa Sofía.

Otros ríos bajo vigilancia nacional

El informe también dio cuenta de una situación similar en otras regiones. En Cajamarca, el río Crisnejas alcanzó un caudal de 314,23 metros cúbicos por segundo en su estación principal, ingresando al umbral rojo, mientras que en la estación Puente Crisnejas se reportó previamente un nivel correspondiente al umbral naranja. Las zonas identificadas como vulnerables incluyen Aguas Calientes, La Grama, Huayo, El Huayo, Carretas Olivo, Victoria y Santa Rosa.

En la región Amazonas, el río Marañón registró un nivel de 10,13 metros en la estación Puente Salinas Amojao, situándose en el umbral naranja, con riesgo para el centro poblado de El Muyo. Asimismo, el río Huallaga, en Huánuco, alcanzó 3,48 metros en la estación Tingo María, lo que podría afectar sectores como Tingo María, Jacintillo, Naranjillo y Las Palmas.

Medidas preventivas y monitoreo permanente

El COEN, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil, mantiene el monitoreo constante de los principales afluentes del país y actualiza periódicamente los niveles de alerta. Las autoridades exhortaron a la población de las zonas identificadas como vulnerables a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad ante posibles emergencias derivadas de las lluvias intensas.