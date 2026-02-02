Detonan explosivos en discoteca Tabaco Marino en Trujillo: varias viviendas resultaron afectadas

Una explosión registrada en la parte posterior de la discoteca Tabaco Marino, ubicada en la avenida Metropolitana de la urbanización San Isidro, en Trujillo, en la región La Libertad, dejó varias viviendas afectadas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que la detonación destrozó una vía de ingreso al local y parte de una pared, mientras que el fuerte estruendo se escuchó en diversas urbanizaciones aledañas, generando temor entre los residentes.

Según los vecinos, la discoteca no se encontraba en funcionamiento al momento del atentado. Sin embargo, semanas atrás se había anunciado el reinicio de sus actividades, luego de permanecer cerrada durante varios meses debido a la negación de su permiso de funcionamiento, a raíz de quejas por ruidos excesivos, balaceras y otros conflictos reportados por los residentes.

Imágenes de cámaras e investigación

Agentes policiales y personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo llegaron al lugar tras la explosión. La comuna procedió a acordonar la zona para facilitar la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP), que ya inició las investigaciones. Asimismo, se informó que se está recopilando el material de cámaras de seguridad de la zona para identificar y capturar a los responsables del acto delictivo.

Tercer ataque en Trujillo en 2026

Este es el tercer ataque con explosivos de gran magnitud que se registra en Trujillo durante el 2026, luego de los atentados contra dos sedes de una cadena de licorerías y la detonación de un artefacto cerca de otra discoteca que afectó al bus de la agrupación Armonía 10.