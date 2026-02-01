Cuna Más recibió de la UTP más de 200 purificadores de agua para niños usuarios de 11 regiones en el país

Con la finalidad de garantizar el agua segura en los servicios de alimentación de los Centros Infantiles de Atención Integral del Programa Nacional Cuna Más (PNCM), la Universidad Tecnológica del Perú entregó sistemas de purificación de agua que beneficiarán a los niños usuarios del programa a nivel nacional.

Esta donación, realizada en el marco de una alianza estratégica entre la mencionada casa de estudios y Cuna Más, permitirá incorporar sistemas de purificadores de agua en 223 servicios alimentarios del programa social en 11 regiones del país.

La inversión total asciende a S/1.2 millones, e incluye la instalación, mantenimiento y cambio de repuestos por un periodo de cinco años, asegurando la sostenibilidad de la intervención.

Esta intervención contribuye al fortalecimiento de las condiciones de salubridad y nutrición en los servicios de alimentación de los Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI) de Cuna Más, garantizando agua segura y contribuyendo en la lucha contra la anemia y la mejora del estado nutricional de los menores usuarios del programa social.

“Con esta alianza sumamos esfuerzos para asegurar que los alimentos que consumen los niños se preparen con agua libre de contaminantes, protegiendo su salud y fortaleciendo su desarrollo”, resaltó la directora ejecutiva del PNCM, Cristina Medina Chong.