Midis: más de 50 mil actores comunales de Cuna Más promueven el desarrollo infantil temprano en todo el país

Un total de 53 207 actores comunales en todo el país hacen posible que el Programa Nacional Cuna Más (PNCM) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) brinde atención a niños menores de 36 meses de edad y a madres gestantes que viven en situación de vulnerabilidad, a través de los servicios de Cuidado Diurno y Acompañamiento a Familias.

Desde el Midis se destaca la labor voluntaria que realizan en beneficio de la primera infancia del Perú, cumpliendo roles fundamentales como madres cuidadoras, guías de familia, madres guías, socias de cocina y facilitadoras; así como repartidores de alimentos, apoyo administrativo de los comités de gestión y apoyo de limpieza y vigilancia.

A nivel nacional, Cuna Más cuenta con 10 295 madres cuidadoras, 1462 guías de familia, 2149 madres guías y 3724 socias de cocina. Además de 1253 repartidores de alimentos, 1716 como apoyo administrativo y 4731 como apoyo de limpieza y vigilancia en todo el país.

Demostrando una gran dedicación y entrega, estos voluntarios forman parte del Servicio de Cuidado Diurno (SCD), que atiende gratuitamente a menores de 36 meses en los Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI), donde se cubren sus necesidades básicas de alimentación, salud y juego, en un espacio adecuado y seguro.

Asimismo, están las facilitadoras, un total de 27 877 en todo el país, las cuales realizan visitas domiciliarias a familias usuarias con niños de 6 a 36 meses y madres gestantes, a través del Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF), para orientarlos sobre el cuidado infantil, salud, desarrollo y vínculo afectivo.

Escogidos por la propia comunidad bajo un modelo de cogestión, estos incansables voluntarios están presentes en las 25 regiones del país, siendo Cajamarca la que cuenta con más actores comunales, un total de 5056 voluntarios; seguida de Cusco con 3594 voluntarios, Piura con 3140, Junín con 3104 y La Libertad con 3071.

Cabe señalar que, mediante el SCD, el Programa Nacional Cuna Más del Midis brinda una atención integral a 64 559 niños usuarios en 2547 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI) a nivel nacional. En tanto, a través del SAF se realizan visitas domiciliarias a 277 087 familias usuarias (258 358 niñas y niños y a 20 343 gestantes).