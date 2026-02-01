INEI inicia trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Hogares 2026 a nivel nacional

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) inició el trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) a nivel nacional, recogiendo información social, económica y demográfica de los hogares, viviendas y personas que las habitan. Esta encuesta se ejecuta de enero a diciembre y además permite, realizar estudios longitudinales a lo largo de varios años.

En esa línea, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, llegó a la ciudad de Tacna para acompañar al personal de campo, integrado por encuestadores, supervisores y un coordinador departamental, quienes durante el presente año visitarán 1450 viviendas, distribuidas en zonas urbanas (1162) y rurales (288).

Fuente oficial para la generación de estadísticas de condiciones de vida y pobreza

La máxima autoridad del INEI destacó la importancia de la ENAHO, que es la fuente oficial en el Perú para medir condiciones de vida, pobreza, salud, vivienda y educación, investigación que se ejecuta desde el año 1995, primero como encuesta trimestral y siendo permanente desde el 2003.

“Estamos en Tacna para verificar el normal desarrollo del trabajo de campo de la ENAHO, encuesta que permite generar información estadística confiable y actualizada sobre las condiciones de vida de la población, lo que definitivamente ayuda al momento de hacer un seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el país”, refirió Morán Flores.

Identificación de los encuestadores

Respecto a las labores que se desarrollan en Tacna, el jefe del INEI explicó que hay un protocolo de identificación de los encuestadores, a través de su credencial y una carta de presentación, que contienen el QR de la página https://m.inei.gob.pe/identificar_encuestadores/, donde se identifica al encuestador, quien llega al hogar y explica los objetivos de su labor.

“La información anual de la ENAHO se publica en mayo de cada año, luego de pasar por una revisión minuciosa y de evaluación a cargo de la Comisión Consultiva de Pobreza, que se reúne desde marzo para validar la calidad de la información y la metodología de la medición de los indicadores de pobreza, asegurando su comparabilidad”, refirió.

Toma de muestra de agua

Como parte de la encuesta, el personal de campo realiza la medición de los niveles de cloro en el agua que se consume en el hogar. En esta etapa, el encuestador debe tomar la muestra directamente, solicitando el permiso al responsable del hogar. Con este procedimiento, se asegura contar con indicadores de salubridad, relacionados al agua segura para el consumo.

Ingresos y Gastos de los hogares

Los encuestadores solicitan también información relacionada a los ingresos y gastos del hogar en alimentos, vestido, calzado, educación, salud, esparcimiento, servicios, entre otros, que permitirá al país, disponer de información de niveles de pobreza y vulnerabilidad monetaria.

Cabe recordar, que el INEI realiza de manera continua diversas encuestas que permiten obtener información estadística actualizada sobre las condiciones de vida, el empleo, la salud y los programas presupuestales, que sirven para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Entre estas están la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) y la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), entre otras.