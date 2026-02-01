Ministro Vladimir Cuno supervisó trabajos de limpieza y descolmatación en cauces de ríos y quebradas de Piura

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, y el Gobernador Regional, Luis Neyra, supervisaron la ejecución y avances de los trabajos de limpieza y descolmatación que realiza la maquinaria de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el distrito de La Matanza, provincia de Morropón.

“Estamos aquí en la región supervisando la ejecución de los trabajos que nos permiten proteger las zonas agrícolas y también a la población que se encuentra en las zonas aledañas, en primera instancia. En trabajo articulado con la Municipalidad Distrital de La Matanza se colocarán rocas y con nuestras máquinas, se reforzarán las márgenes a fin de salvaguardar la producción y un colegio cercano”, informó Cuno Salcedo.

Con estos trabajos en el distrito de La Matanza se beneficia a más de mil familias con cauces libres de sedimentos y libre flujo del agua del río, disminuyendo de este modo el impacto de los desbordes e inundaciones de sus cultivos como banano orgánico, maíz, mango, limón, entre otros.

Es preciso señalar que, dentro del plan que se desarrolla en la región Piura, en la provincia de Ayabaca se viene realizando el mantenimiento del cauce del río Quiroz, sector puente Jambur II, distrito de Paimas. Se trata de trabajos de prevención en puntos críticos identificados y que ponen a buen recaudo a 100 familias agricultoras de arroz, plátanos, maracuyá y limón sutil.

En tanto, en el distrito y provincia de Sullana, se ejecutan acciones de limpieza, descolmatación y conformación de bordos con material propio en la margen izquierda del río Chira, sector Limonal, donde 200 familias se dedican a la producción de banano orgánico, mango, limón y caña de azúcar, junto con cultivos de arroz y algodón.

Durante el mes de enero, solo en estas zonas se ha intervenido en 1.84 kilómetros y logrado la remoción de 44 mil metros cúbicos de residuos sólidos a fin de fortalecer la sostenibilidad agrícola.

Cómo parte de la estrategia de acción, también se viene trabajando de manera articulada con el Gobierno Regional para hacer realidad proyectos hidráulicos sostenibles, que permitirán ampliar la frontera agrícola de la región y asegurar el abastecimiento del recurso hídrico para la agricultura familiar de Piura.