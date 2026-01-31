Puno exhibe por primera vez 15 mantos históricos de la Virgen de la Candelaria

Quince mantos originales de la Virgen de la Candelaria, algunos con casi doscientos años de historia, se exponen por primera vez al público en la Casa de la Cultura de Puno. Estos mantos son seleccionados anualmente por los alferados para vestir a la Virgen durante las festividades.

La muestra, inaugurada el 29 de enero, es organizada por la Municipalidad Provincial de Puno y el Ministerio de Cultura, y permite el acceso a prendas que tradicionalmente solo se muestran durante las celebraciones religiosas y permanecen bajo custodia eclesiástica.

La exhibición busca fortalecer el vínculo de la comunidad con el legado histórico y simbólico de la imagen mariana más importante de la región. Gustavo Andrés Zea, subgerente de Promoción, Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Puno, explicó que la iniciativa es resultado de una coordinación interinstitucional y marca la primera ocasión en que estas piezas se presentan fuera de un ámbito estrictamente religioso, destacando su valor como símbolos de fe y tradición.

Prendas centenarias y uso ceremonial

Las piezas más antiguas se remontan a la década de 1830, constituyéndose en testimonios materiales de una devoción bicentenaria. Las autoridades enfatizaron que estas prendas representan no solo un arte textil, sino también una herencia espiritual que ha acompañado a generaciones de puneños.

Invitación a comunidad y duración de exposición

La exposición permanecerá abierta hasta el 20 de febrero, ofreciendo a visitantes y devotos la oportunidad de apreciar la evolución en el diseño y confección de los mantos a lo largo del tiempo. Las autoridades locales hicieron un llamado a la población para que visite la muestra, subrayando que esta actividad refuerza la identidad cultural de Puno y acerca su patrimonio religioso a la ciudadanía de manera excepcional.