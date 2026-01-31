Frustran intento de fuga en penal de Pasco: internos hicieron forado y destruyeron ventana

Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) frustraron un plan de fuga en el penal de Cochamarca, ubicado en la región Pasco, durante una revisión focalizada realizada el jueves 29 de enero en el tercer piso del pabellón A-1.

De acuerdo a comunicado en la cuenta oficial de X de la entidad, los funcionarios descubrieron daños estructurales significativos que evidenciaban una maniobra de escape en desarrollo. Durante el operativo se constató que los internos habían destruido el marco de una ventana que da acceso a un ducto del pabellón y habían perforado la base de concreto de un depósito de agua.

La inspección reveló además la presencia de fierros de construcción acondicionados presuntamente como objetos punzocortantes, así como restos de cemento y mayólicas rotas en el ambiente y un pasadizo, indicios de una manipulación reciente de la infraestructura.

Identifican a internos responsables

El INPE identificó a los responsables del intento de fuga como Julio Herrera Durán, condenado a 35 años de prisión por robo agravado, y Miller Rojas Protocarrero, sentenciado a 31 años por homicidio calificado. Ambos reclusos fueron retirados de inmediato del ambiente intervenido, sometidos a una evaluación física y trasladados a los ambientes de meditación del penal, conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Medidas de seguridad y vigilancia

La institución penitenciaria informó que se adoptaron todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del establecimiento y evitar futuros intentos similares. Los ambientes donde se descubrieron las evidencias quedaron bajo vigilancia reforzada. El INPE destacó la efectividad de las revisiones focalizadas como una herramienta clave para prevenir fugas y mantener el control en penales de máxima seguridad como Cochamarca.