Minsa emite alerta epidemiológica ante alto riesgo de importación y transmisión de sarampión y polio

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió la Alerta Epidemiológica AE – CDC n.°002-2026 debido al alto riesgo de importación y transmisión de sarampión y poliomielitis en todo el país.

La medida, dirigida a todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress), busca activar la vigilancia y respuesta rápida ante posibles brotes y garantizar la notificación inmediata de casos detectados dentro de las 24 horas.

Acciones para contención y prevención

Entre las principales acciones establecidas se encuentra el fortalecimiento de la vacunación contra el sarampión y la poliomielitis a nivel nacional. Asimismo, se reforzarán las capacidades del personal de salud en la identificación de casos sospechosos, el monitoreo de laboratorios y la organización de los servicios para la atención de pacientes. También se desarrollarán actividades de promoción de la salud, priorizando mensajes sobre la vacunación preventiva, los síntomas de alarma y la importancia de acudir al centro de salud más cercano.

Enfermedades bajo vigilancia reforzada

El sarampión es una enfermedad infecciosa muy contagiosa, frecuente en personas no vacunadas, especialmente niños, cuyos síntomas incluyen fiebre alta, ojos enrojecidos, tos y erupciones en la piel. La poliomielitis, conocida también como parálisis infantil, afecta principalmente a menores de 5 años y puede presentar síntomas como fiebre leve, dificultad para caminar, dolor muscular y rigidez del cuello.

Llamado a completar vacunación

La alerta está dirigida específicamente a las direcciones y gerencias regionales de salud, las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima, EsSalud, las Fuerzas Armadas, Policiales y al sector privado. El Minsa hace un llamado a los padres de familia para que acudan al establecimiento de salud más cercano con sus hijos menores e inicien o completen gratuitamente el proceso de vacunación, como la principal medida de prevención contra estas enfermedades.