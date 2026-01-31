Indeci: 812 distritos de la costa norte y la sierra en riesgo por precipitaciones

Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y correctamente señalizadas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió que un total de 812 distritos de la costa norte y la sierra del país se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otros movimientos en masa, debido a las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad previstas del 30 de enero al 1 de febrero.

Este escenario fue elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), en atención al aviso meteorológico N.º 029 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). De acuerdo con el informe, Áncash concentra el mayor número de distritos en riesgo muy alto, con 75 jurisdicciones, seguido de Cajamarca (67), Ayacucho (61), Huancavelica (47), La Libertad (43), Huánuco (31), Apurímac (24), Arequipa (22), Puno (16), Cusco (16), Junín (15), Pasco (12), Lima (11) y Moquegua (1). Asimismo, 371 distritos de estas regiones, además de Tacna, se encuentran clasificados en riesgo alto.

RECOMENDACIONES

Ante este panorama, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y correctamente señalizadas, a fin de facilitar el traslado de la población hacia zonas seguras y alejadas de ríos o quebradas. También recomendó asegurar la operatividad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías para una atención oportuna en caso de emergencias.

De igual manera, la entidad instó a la ciudadanía a reforzar los techos de sus viviendas y a implementar sistemas de alerta temprana, como silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

Indeci informó además que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo permanente de los departamentos alertados y coordina acciones con los gobiernos regionales y municipales para atender los posibles efectos de este fenómeno meteorológico.