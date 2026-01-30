Chiclayo inaugura muestra “Por los caminos de León XIV” y se proyecta como referente del turismo religioso

Chiclayo fue escenario de un importante acontecimiento cultural y religioso con la inauguración de la exhibición museográfica permanente “Por los caminos de León XIV”, realizada en el centro cultural municipal del Palacio Edil. La actividad contó con la presencia de la viceministra de Turismo, Nancy Laca, autoridades locales y representantes del sector Cultura.

La muestra forma parte de la Ruta León XIV, iniciativa que integra a cuatro regiones del país y busca fortalecer la identidad espiritual y el desarrollo turístico de Lambayeque. La exhibición se presenta en tres salas temáticas que relatan, de manera vivencial, la designación del Santo Padre, su trayectoria personal desde Chicago hasta el Vaticano, así como su labor pastoral en el Perú, marcada por su cercanía con la población durante la pandemia del covid-19, el Fenómeno El Niño y diversas acciones sociales en favor de los sectores más vulnerables.

Durante la ceremonia, la viceministra Nancy Laca destacó la relevancia del turismo religioso, señalando que representa cerca del 20 % del turismo mundial y constituye un motor para la dinamización económica, la generación de empleo y la transformación social. Asimismo, informó que, en el marco de la Jornada Mundial del Enfermo 2026, el próximo 9 de febrero arribará a Chiclayo una comisión del Vaticano, la cual visitará la ciudad y el Hospital Las Mercedes como parte de una jornada internacional de reflexión y fe.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Por su parte, la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, señaló que esta iniciativa contribuye a la promoción turística de la ciudad y la posiciona como un referente espiritual a nivel nacional e internacional.

Finalmente, se anunció que la exposición tendrá carácter itinerante y llegará a Lima durante la primera semana de febrero, además de otras ciudades del país. La muestra “Por los caminos de León XIV” permanecerá abierta al público de manera gratuita en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., con el objetivo de acercar a la ciudadanía a este legado espiritual y cultural.