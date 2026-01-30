¡Descubrimiento en Cajamarca! Hallan nueva especie de roedor andino

Así lo informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), precisando que el estudio fue publicado en la revista científica PeerJ.

Un equipo internacional de científicos confirmó el descubrimiento de una nueva especie de roedor andino en el interior del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, área natural protegida ubicada en la región Cajamarca. Así lo informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), precisando que el estudio fue publicado en la revista científica PeerJ.

La investigación determinó que el género de roedores andinos Oreoryzomys, considerado hasta hace poco como una sola especie, en realidad está conformado por tres especies distintas. Para el Perú, el hallazgo más relevante es la confirmación de Oreoryzomys hesperus, registrada en Tabaconas Namballe, un santuario que conserva bosques montanos y páramos de la vertiente noroccidental de los Andes.

CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con el Sernanp, este descubrimiento representa un avance significativo en el conocimiento de la biodiversidad andina y posiciona a Cajamarca como un importante centro de diversificación biológica. El Oreoryzomys hesperus se caracteriza por su cuerpo esbelto, pelaje pardo suave y cola larga, rasgos que le permiten adaptarse a los ecosistemas de alta montaña. Además, su presencia es considerada un indicador del buen estado de conservación de estos ambientes naturales.

El estudio fue desarrollado mediante una cooperación científica internacional entre instituciones de Ecuador, Argentina y Alemania, con la participación de investigadores del Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador, Ideaus-Conicet de Argentina, la Fundación Cóndor Andino, el Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change de Alemania, entre otros.