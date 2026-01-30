Pataz: Fuerzas Armadas y Policía rescatan a 29 mineros secuestrados

Un operativo articulado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú permitió la liberación de 29 trabajadores mineros que permanecían privados de su libertad en la provincia de Pataz, región La Libertad. La acción se desarrolló en el marco de la operación “Libertad”, ejecutada por el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), como parte de la estrategia del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

La intervención se realizó en el interior de la mina “Sanone”, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo, luego de que labores de inteligencia militar y policial confirmaran la presencia de una red delictiva que mantenía a los mineros bajo amenaza. La información fue reforzada con datos proporcionados por las rondas campesinas de la zona, lo que permitió planificar una incursión precisa y oportuna.

Operativo en Pataz refuerza presencia del Estado frente a minería ilegal

Ante el riesgo que representaba la retención de los trabajadores, unidades especializadas del CUPAZ ingresaron de manera coordinada por la bocamina, bajo la conducción del Comando Operacional del Norte. Tras asegurar a las víctimas, los presuntos secuestradores se internaron en los socavones para evitar su captura, utilizando explosivos como parte de su huida.

Los 29 mineros rescatados fueron puestos a buen recaudo y quedaron bajo resguardo policial en Alto Pataz, conforme a los procedimientos establecidos. Desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se destacó que la operación evidencia la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden y reafirma el compromiso institucional de combatir las economías ilegales que afectan la seguridad y el orden interno en zonas estratégicas del país.