Se registró violenta gresca en el penal de Challapalca: un recluso murió apuñalado

Un asesinato se registró la tarde de ayer en el penal de Challapalca, en la región Tacna. Un interno atacó a otro con un objeto punzo cortante hasta causarle la muerte. Personal del INPE lo logró reducir y el Ministerio Público ya investiga el caso.

El responsable del crimen sería el interno William Acerdán, quién habría utilizado un verduguillo para agredir a Carlos Medina, tras una discusión, luego que el segundo amenazado al primero con mandar a atentar contra su familia.

PACIENTE PSIQUIÁTRICO

Se conoció que Carlos Medina hasta antes de ser encarcelado tenía por apodos “Búho”, fue integrante de la banda “Kike y sus chalecos” que lideraba Enrique Ramos Bellido, hermano de Jacinto Aucayari Bellido o “Cholo Jacinto”, informa Correo.

Sobre William Acerdán alias “Panquero” se supo que en 2015 cayó junto a otros integrantes de la banda “Los Dragones rojos” en La Libertad, grupo que se dedicó a la extorsión y secuestros; en la actualidad sería un paciente psiquiátrico.