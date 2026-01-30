Nacionales

Se registró violenta gresca en el penal de Challapalca: un recluso murió apuñalado

Según se conoció, el enfrentamiento se produjo tras una fuerte discusión. Trascendió que el agresor en la actualidad es un paciente psiquiátrico.

Un asesinato se registró la tarde de ayer en el penal de Challapalca, en la región Tacna. Un interno atacó a otro con un objeto punzo cortante hasta causarle la muerte. Personal del INPE lo logró reducir y el Ministerio Público ya investiga el caso.

El responsable del crimen sería el interno William Acerdán, quién habría utilizado un verduguillo para agredir a Carlos Medina, tras una discusión, luego que el segundo amenazado al primero con mandar a atentar contra su familia.

PACIENTE PSIQUIÁTRICO

Se conoció que Carlos Medina hasta antes de ser encarcelado tenía por apodos “Búho”, fue integrante de la banda “Kike y sus chalecos” que lideraba Enrique Ramos Bellido, hermano de Jacinto Aucayari Bellido o “Cholo Jacinto”, informa Correo.

Sobre William Acerdán alias “Panquero” se supo que en 2015 cayó junto a otros integrantes de la banda “Los Dragones rojos” en La Libertad, grupo que se dedicó a la extorsión y secuestros; en la actualidad sería un paciente psiquiátrico.


