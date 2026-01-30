Nazca: Rescatan con vida a minero artesanal atrapado en socavón por casi 48 horas

En Ica, un minero artesanal quedó atrapado tras un derrumbe en un socavón de aproximadamente 70 metros de profundidad. Según se informó, dos de los tres trabajadores lograron salir a tiempo, pero uno de ellos quedó atrapado a unos 200 metros de la entrada.

El accidente se produjo el martes por la tarde, durante una jornada de extracción de oro, tras un deslizamiento de tierra dentro del túnel.

El minero identificado como Héctor Guerra García fue rescatado con vida, luego de permanecer casi 48 horas atrapado dentro del socavón en la mina Socos, ubicada en la provincia de Nasca.

Equipos de emergencia trabajaron ininterrumpidamente

Tras permanecer atrapado aproximadamente 48 horas, fue rescatado en una operación donde participaron más de 100 personas, incluyendo mineros artesanales de la zona, la Policía Nacional del Perú y bomberos de Nasca. Los equipos de emergencia trabajaron ininterrumpidamente durante toda la madrugada hasta que lograron ubicar a Héctor Guerra.

Una vez que fue retirado del socavón, el minero artesanal fue llevado al hospital de Nazca, hasta donde llegó su madre, quien afirmó que su hijo, quien también estuvo durante el derrumbe, se encuentra bien.

Cabe señalar que, sus familiares se mostraron emocionados y agradecidos con todas las personas que ayudaron en el rescate del minero.