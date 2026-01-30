Roca se desprende de cerro e impacta contra bus en el Cusco: accidente deja dos heridos graves

Según primeras informaciones, dos heridos de gravedad dejó el desprendimiento de una roca que cayó contra bus de transporte interprovincial, que circulaba por el distrito de Quiquijana, en la región Cusco.

El accidente se registró la tarde de ayer, la unidad perteneciente a la empresa “Los Rápidos del Sur” se dirigía a la ciudad del Cusco. El vehículo trasladaba a cuarenta pasajeros, entre ellos seis niños.

TRASLADADOS AL CUSCO

La roca, de regular tamaño, impactó por el lado derecho del ómnibus e hirió a María V., de 19 años de edad, y Marcelino Z., de 37 años. La misma unidad trasladó a los heridos al centro de salud de la ciudad de Urcos.

La joven fue diagnosticada con heridas de consideración en cabeza, cara y brazo derecho, mientras que el varón registra un traumatismo encéfalo craneano grave. Ambos serían evacuados a la ciudad del Cusco.