Exfutbolista nacional requiere traslado aéreo urgente a Lima tras sufrir infarto

El exseleccionado nacional de fútbol Jorge Andrés Navas Rengifo, de 67 años, necesita ser trasladado de manera urgente en una ambulancia aérea desde el Hospital de Iquitos de EsSalud hasta el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) de Lima, a fin de ser evaluado y sometido a una intervención quirúrgica tras sufrir un infarto.

Oswaldo Guzmán se comunicó con un medio local para solicitar apoyo al Seguro Social, señalando que su compadre requiere atención especializada en la capital para salvar su vida. Según indicó, el exdeportista permanece internado en el Hospital de Iquitos con una función cardíaca de apenas 15 %, condición que hace indispensable su derivación inmediata a un centro de alta complejidad.

CUENTA CON CITA PROGRAMADA

De acuerdo con la familia, aunque Navas Rengifo ya cuenta con una cita programada en el Incor, el traslado se encuentra detenido debido a la falta de gestión de un avión ambulancia por parte de EsSalud. Advirtieron que esta demora incrementa el riesgo de muerte y genera un estado de ansiedad en el paciente, quien necesita una operación al corazón para sobrevivir.

Jorge Andrés Navas Rengifo fue campeón de la Copa Perú en 1985 con el Club Hungaritos Agustinos de Iquitos, integró el plantel del CNI de Iquitos y formó parte de la selección peruana de fútbol en 1986.

(Con información de RPP)