Cusco: río Mapacho en alerta roja por aumento de caudal debido a intensas lluvias

El río Mapacho, que atraviesa la provincia de Paucartambo, en la región Cusco, fue declarado en “nivel de peligro rojo” tras registrar un incremento significativo de su caudal como consecuencia de las intensas lluvias que se presentan en la zona.

De acuerdo con el módulo de monitoreo y análisis del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el comportamiento hidrológico del río, medido en la estación de Paucartambo, alcanzó los 5.7 metros, superando el umbral crítico. Esta situación podría afectar a los centros poblados de Paucartambo, así como a los distritos de Challabamba y Chacllabamba.

Según el boletín hidrológico N.° 0188-2026, el nivel de “peligro rojo” advierte una alta probabilidad de desborde del río, inundaciones en zonas pobladas y áreas agrícolas bajas, además de erosión de márgenes y posibles daños a la infraestructura cercana al cauce.

RECOMENDACIONES

Ante este escenario, el COEN recomendó a las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD) adoptar medidas preventivas de acuerdo con sus respectivas jurisdicciones. En tanto, la Oficina de Defensa Civil de la municipalidad de Challabamba informó que se viene realizando una evaluación técnica en distintos sectores de la cuenca del Mapacho, con el fin de atender oportunamente las zonas consideradas críticas.

En paralelo, la municipalidad de San Salvador, en la provincia de Calca, alertó sobre el incremento considerable del caudal del río Vilcanota debido a las lluvias persistentes. En esta jurisdicción se reportó el desprendimiento de piedras y rocas en el sector Morro Blanco de la vía Huambutío–Pisac.