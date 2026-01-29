Cierran varios tramos de la vía Interoceánica en el Cusco: nieve cubre totalmente la autopista

Esta madrugada, la caída intensa de nieve en el distrito de Marcapata, provincia cusqueña de Quispicanchi, obligó a cerrar varios tramos de la vía Interoceánica, a la altura del kilómetro 94 y 124, para evitar situaciones de riesgo.

Las autoridades informaron que se realizan las acciones necesarias para atender la situación y sobre todo para priorizar la seguridad de los usuarios de la autopista, recomendaron evitar transitar por la zona hasta que las condiciones mejoren.

PRECIPITACIONES SÓLIDAS

Decenas de ómnibus, vehículos de carga y autos particulares quedaron varados y afectados por las precipitaciones sólidas. La nieve cubre totalmente la pista lo que representa un peligro seguir transitando por el momento.

Las precipitaciones (nieve y granizada) afectan también casas, cultivos, animales y carreteras de acceso a las provincias de Quispicanchis, Paruro y Calca. Asimismo, los tramos se ven afectados por derrumbes y caída de piedras.