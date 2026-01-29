Nacionales

Hace 50 minutos

MIDAGRI supervisa intervenciones de emergencia por lluvias en el Valle de Majes

Viceministro Orlando Chirinos, realizo un recorrido técnico de obras ejecutadas por el PSI para proteger zonas agrícolas vulnerables.

MIDAGRI supervisa intervenciones de emergencia por lluvias en el Valle de Majes

Viceministro Orlando Chirinos, realizo un recorrido técnico de obras ejecutadas por el PSI para proteger zonas agrícolas vulnerables.




En el marco de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) llevó a cabo una visita de supervisión a las obras de emergencia implementadas en el Valle de Majes, región Arequipa, destinadas a reducir los riesgos climáticos que afectan a una de las principales zonas agrícolas del sur del país.

La inspección fue liderada por el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Orlando Hernán Chirinos Trujillo, acompañado por el equipo técnico del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI). Durante el recorrido, se visitaron los distritos de Uraca y Aplao, donde se ejecutaron intervenciones en 12 sectores considerados de alta exposición a lluvias intensas.

Los trabajos comprendieron la limpieza y descolmatación de cauces, la conformación de diques y la protección de riberas con roca acomodada, a lo largo de cerca de 10 kilómetros, mediante la ejecución de fichas de emergencia. Estas acciones significaron una inversión que supera los S/ 10 millones en el valle de Majes.

En el ámbito regional, el PSI ha desarrollado 28 intervenciones de emergencia en cinco provincias de Arequipa, con una inversión total que supera los S/ 21 millones, como parte del plan de respuesta inmediata del MIDAGRI frente a eventos climáticos extremos.

La jornada contó con la participación de autoridades locales, representantes de juntas de usuarios y productores, quienes destacaron la importancia de estas obras para garantizar la continuidad de la actividad agrícola y reducir los impactos ocasionados por las lluvias.

A través de estas acciones, el MIDAGRI ratifica su compromiso con la protección de la infraestructura agraria y la seguridad de los productores del sur del país, contribuyendo al fortalecimiento de la resiliencia del sector agrario frente al cambio climático.


Temas Relacionados: MidagriMinisterio De Desarrollo Agrario Y RiegoPsi

También te puede interesar:

BANNER LATERAL JB