MIDAGRI supervisa intervenciones de emergencia por lluvias en el Valle de Majes

En el marco de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) llevó a cabo una visita de supervisión a las obras de emergencia implementadas en el Valle de Majes, región Arequipa, destinadas a reducir los riesgos climáticos que afectan a una de las principales zonas agrícolas del sur del país.

La inspección fue liderada por el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Orlando Hernán Chirinos Trujillo, acompañado por el equipo técnico del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI). Durante el recorrido, se visitaron los distritos de Uraca y Aplao, donde se ejecutaron intervenciones en 12 sectores considerados de alta exposición a lluvias intensas.

Los trabajos comprendieron la limpieza y descolmatación de cauces, la conformación de diques y la protección de riberas con roca acomodada, a lo largo de cerca de 10 kilómetros, mediante la ejecución de fichas de emergencia. Estas acciones significaron una inversión que supera los S/ 10 millones en el valle de Majes.

En el ámbito regional, el PSI ha desarrollado 28 intervenciones de emergencia en cinco provincias de Arequipa, con una inversión total que supera los S/ 21 millones, como parte del plan de respuesta inmediata del MIDAGRI frente a eventos climáticos extremos.

La jornada contó con la participación de autoridades locales, representantes de juntas de usuarios y productores, quienes destacaron la importancia de estas obras para garantizar la continuidad de la actividad agrícola y reducir los impactos ocasionados por las lluvias.

A través de estas acciones, el MIDAGRI ratifica su compromiso con la protección de la infraestructura agraria y la seguridad de los productores del sur del país, contribuyendo al fortalecimiento de la resiliencia del sector agrario frente al cambio climático.