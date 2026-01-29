Nacionales

Hace una hora

Familiares piden apoyo para rescate: trabajador quedó atrapado dentro de una mina en Nasca

El sujeto llegó ayer con sus sobrinos a trabajar a la mina, cuando estaban ingresando se registró un derrumbe, quedando atrapado el hombre, pero sus familiares lograron salir.

Familiares y amigos del trabajador Héctor García, que está atrapado dentro de una mina de Socos, en Nasca, pidieron urgente ayuda para poder rescatarlo, pues los derrumbes continúan en el socavón.

En las últimas horas, el alcalde de Nasca, Jorge Bravo, se sumó a este pedido, exhortó a las distintas autoridades y los representantes de las mineras instaladas de la región a colaborar con el rescate.

MÁQUINAS Y ESPECIALISTAS

Minutos después de registrarse el accidente, hasta el lugar llegaron bomberos y personal de la Defensa Civil, pero se requieren máquinas y especialistas en rescate, indicó la angustiada familia.

Trascendió que García Guerra llegó ayer con sus sobrinos a trabajar a la mina, cuando entraban ocurrió un derrumbe, quedando atrapado el hombre, pero sus familiares lograron salir, informa RPP.


