Oxapampa: huaico deja viviendas inhabitables, destruye puente peatonal y bloquea vía nacional

Las intensas lluvias registradas en la provincia de Oxapampa, región Pasco, provocaron la activación de la quebrada Tres Aguas, generando un huaico de gran magnitud que dejó varias viviendas afectadas, dos de ellas inhabitables, además de la destrucción de un puente peatonal y severos daños en la vía Puente Paucartambo–Oxapampa, lo que ocasionó que decenas de vehículos quedaran varados.

El evento se produjo este miércoles 28 de enero, alrededor de las 03:30 horas, cuando las fuertes precipitaciones desencadenaron el desborde de la quebrada, arrasando viviendas y afectando la principal vía de comunicación de la zona. También se reportaron derrumbes, caída de árboles y daños en varios tramos viales entre Puente Paucartambo y el sector La Cañera.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Pasco, el caserío de Churumazú fue uno de los más golpeados. El huaico destruyó por completo el puente peatonal y turístico del lugar, dejando aislada a la población. Asimismo, se registraron cuatro viviendas afectadas y dos totalmente damnificadas.

EVALUACIÓN DE DAÑOS

Hasta el lugar se desplazó Marco Morán, responsable de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Oxapampa, para liderar la evaluación de daños. El funcionario informó que varias familias lo han perdido todo y que, además de la infraestructura, el sistema de agua y saneamiento colapsó por la rotura de tuberías. Añadió que Churumazú y zonas rurales aledañas permanecen sin energía eléctrica y advirtió que la cifra de afectados podría incrementarse conforme se llegue a caseríos más alejados como Mesapata, Tambo María y La Cañera.

Morán precisó que la emergencia también alcanza a la vía nacional en el tramo Puente Paucartambo–Oxapampa, donde más de 30 kilómetros de carretera se encuentran seriamente comprometidos por derrumbes de gran magnitud, caída de árboles y rocas. Esta situación dejó varados a transportistas y pasajeros que se dirigían desde Lima hacia Oxapampa y viceversa, muchos de los cuales permanecieron a la intemperie durante la noche. En tanto, maquinaria de la empresa concesionaria se desplaza hacia la zona para iniciar los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía nacional.